Suspeito de roubar e matar mototaxista em Olho D’água do Borges é preso em Areia Branca

Suspeito de roubar e matar mototaxista em Olho D’água do Borges é preso em Areia BrancaO crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (5). Valdecio Henrique da Câmara foi preso na noite do mesmo dia. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria pego uma corrida na cidade de Patu, com o mototaxista Francisco Ferreira do Nascimento Filho, de 58 anos. Ao chegar nas proximidades de Olho D’água, ceifou a vida do mototaxista, desovou o corpo em um área de mata e fugiu na moto, em direção a Mossoró.

FOTO: REPRODUÇÃO