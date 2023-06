Caminhão tanque explode enquanto era soldado dentro de oficina de empresa, em Mossoró. O caso aconteceu no bairro Bom Pastor, na manhã desta quarta-feira (7). De acordo com a Major Martinez, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, um funcionário de uma empresa estava fazendo um serviço de solda em um caminhão vazio e acabou gerando uma explosão. O acidente deixou uma pessoa ferida sem gravidade e danificou, além do tanque do caminhão, o telhado da oficina. Ainda segundo a Major, quando um caminhão tanque está vazio ele possui mais gás em suspensão, o que propicia esse tipo de ocorrência. Ela orienta que, em caso de necessidade de realizar solda ou outros serviços que gerem calor, seja feita uma boa limpeza antes.

Um caminhão tanque explodiu, na manhã desta quarta-feira (7), na oficinal de uma empresa, localizada no bairro Bom Pastor, em Mossoró.

O caso aconteceu durante um trabalho de soldagem no tanque do veículo. O funcionário que estava fazendo o serviço ficou ferido na explosão, que também danificou o caminhão e o telhado do local.

De acordo com a Major Martinez, comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, quando a guarnição chegou ao local, o Samu já havia prestado socorro ao ferido e o levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado de saúde dele é considerado estável.

Ainda segundo a Major, quando um caminhão tanque está vazio ele possui mais gás em suspensão, o que propicia esse tipo de ocorrência. Ela orienta que, em caso de necessidade de realizar solda ou outros serviços que gerem calor, seja feita uma boa limpeza antes do início da atividade.

O corpo de bombeiros isolou o local para que uma equipe do Itep realizasse o trabalho de perícia e, posteriormente, deverá ser divulgado um laudo com as causas oficiais do acidente.