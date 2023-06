Polícia encontra dois corpos já em estado de decomposição em Mossoró

As primeiras informações (extra-oficiais), apontam que as vítimas são: Arielson de Sousa Moura, de 24 anos, e Vicente Matheus, também de 24 anos. Os dois estão desaparecidos desde semana passada. Exames mais apurados no ITEP vão confirmar ou não a informação. Polícia Civil e o ITEP foram acionados ao local, para iniciarem as investigações.