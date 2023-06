DHPP prende suspeito de fabricar armas caseira na própria residência, em Mossoró. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (7). No local, uma residência localizada no bairro Alto da Conceição, os policiais também apreenderam armas caseiras já praticamente finalizadas e munições de calibre 9mm. O suspeito foi autuado pelos crimes de posse irregular de munição e pela fabricação clandestina de arma de fogo. O homem foi conduzido à cadeia pública de Mossoró, onde permanecerá à disposição da justiça.

Nesta quarta-feira (7) a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró desativou uma fábrica clandestina de armas e prendeu o proprietário.

No local, uma residência localizada no bairro Alto da Conceição, os policiais apreenderam armas caseiras já praticamente finalizadas e munições de calibre 9mm.

De acordo com informações do delegado Caio Fábio,a equipe chegou à fábrica através de algumas investigações de crimes de homicídios, que levaram à informação sobre um indivíduo que fabricava armas caseiras e as repassava para criminosos na cidade.

As investigações então foram voltadas a descobrir o nome e o endereço desta pessoa. De posse dessas informações, os policiais conseguiram chegar ao suspeito e prendê-lo, nesta quarta-feira.

Ele foi autuado pelos crimes de posse irregular de munição e pela fabricação clandestina de arma de fogo. O homem foi conduzido à cadeia pública de Mossoró, onde permanecerá à disposição da justiça.