Dois suspeitos de assalto mortos e dois presos pela PM na manhã desta quinta-feira

Os suspeitos num Corola tomado de assalto na Maísa foram localizados na região do bairro Paredões. Ao perceberem a presença da Polícia, fugiram na direção do Grande Alto São Manoel. Na região da Ilha de Santa Luzia, abandonaram o veiculo e tentaram tomar outro de assalto. Não deu certo. Se refugiaram numa residência, foi quando chegou o reforço da Guarda Municipal e os suspeitos atiraram na direção dos policiais, que, por sua vez, revidaram. Dois baleados foram levados para o HRTM e dois para a Delegacia de Plantão. Ainda hoje teremos mais informações.

Quatro homens armados e se deslocando num Corola tomado de assalto na Maísa, entraram em confronto com a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 8, em Mossoró-RN.

Dois suspeitos foram presos e dois suspeitos foram baleados e levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas que não resistiram aos ferimentos.

Além do Corola, os policiais, com poio da Guarda Municipal, apreenderam três armas com os quatro suspeitos, sendo um revólver, uma espingarda 12 e um fuzil de aisorft.

Os suspeitos no carro roubado foram localizados pela Polícia no bairro Paredões. Ao perceberem a presença dos policiais, fugiram pela Leste Oeste rumo ao Alto São Manoel.

Já no Grande Alto São Manoel, os suspeitos abandonaram o carro roubado e tentaram tomar outro, mas não deu certo. Se refugiaram numa casa e atiraram na polícia.

O veículo da polícia ficou com o parabrisa no lado do passageiro pepinado de tiros. Os policiais militares, já com reforço da Guarda Municipal, revidaram os tiros dos suspeitos.

Dois foram baleados e levados para o Hospital Regional Tarcísio Maia e não resistiram. Os outros dois foram conduzidos para a Delegacia de Plantão.

Os nomes dos criminosos estão em investigação, devendo ser divulgado até o final do dia.