Uma pessoa morre e outras três ficam feridas em atentado na cidade de Patu

A Polícia Militar do município de Patu, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, registrou um atentado a tiros que deixou uma vítima fatal e outras três feridas, na noite desta quinta-feira (8).

De acordo com informações da PM, a guarnição foi acionada por volta das 20h40, para as proximidades do Açude do Paulista, onde havia duas pessoas feridas. No caminho, os policiais se depararam com um adolescente de 14 anos, ferido por disparos de arma de fogo.

Ele informou que ele e o padrasto, identificado como Biratan da Silva, de 42 anos, seguiam de moto, sentido Olho d’água do Borges/Patu, quando um homem em um um Fiat Uno de cor prata passou atirando contra eles.

Mesmo ferido, o menino conseguiu fugir para pedir socorro. Biratan, que foi encontrado alguns metros à frente, não resistiu aos ferimentos.

Ainda durante esta ocorrência, os policiais foram informados por populares que havia mais duas pessoas alvejadas a tiros no Posto de Petro. A equipe do GTO foi ao local e confirmou a informação.

As vítimas, um homem de 30 e outro de 34 anos, também afirmaram ter sido alvejadas por um homem em um Uno prata.

Os sobreviventes foram levados, inicialmente, para a unidade de saúde de Patu e, em seguida, transferidos para o Hospital Regional de Pau dos Ferros.

A Polícia Civil vai investigar o caso para descobrir a motivação e o autor dos disparos.