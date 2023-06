Idoso é encontrado morto dentro de casa abandonada, em Itajá; corpo apresentava sinais de violência

A vítima, identificada como Sebastião Armando Machado, de 60 anos, natural da cidade de Ipanguaçu, foi encontrada por um irmão dela, na manhã desta sexta-feira (9), dentro de uma casa, localizada na Rua João Varelo de Melo, no Bairro Iguaraçu. O homem teria procurado a polícia para informar sobre o caso. De acordo com as informações iniciais, Sebastião aparentava ter sido golpeado a pauladas.