43,3 milhões de doses de vacinas contra a gripe já foram aplicadas no Brasil

Até o momento, 43,3 milhões de doses de vacinas contra a gripe foram aplicadas no Brasil. Nesta sexta-feira (9), Dia Mundial da Imunização, o Ministério da Saúde reforça que a vacinação é fundamental antes da chegada do inverno, já que esta é a estação do ano com maior circulação dos vírus da influenza.

Apesar do encerramento da campanha nacional no fim de maio, a orientação do Ministério da Saúde é para que estados e municípios estendam a vacinação enquanto tiverem doses disponíveis. A recomendação é para que a população consulte as informações locais para saber onde se vacinar.

Das doses aplicadas, 16 milhões foram em idosos, 6 milhões em crianças e 2,6 milhões em profissionais de saúde. As doses contra a gripe estão disponíveis para todas as pessoas acima dos seis meses de idade.

Os esforços do Ministério da Saúde também estão concentrados em proteger a todos contra a Covid-19. Até o momento, cerca de 22 milhões de doses da vacina bivalente foram aplicadas.

O imunizante é destinado a todos os brasileiros maiores de 18 anos que completaram o esquema vacinal primário com as duas doses. É necessário, no entanto, intervalo mínimo de quatro meses desde a administração da última dose.

Tanto as ações de vacinação contra a gripe quanto as da Covid-19 são parte do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro deste ano. O Movimento é uma das prioridades do governo federal para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e o resgate da cultura de vacinação no país.

Dia Mundial da Imunização

O Dia Mundial da Imunização, celebrado nesta sexta, é uma data que ressalta o papel crucial das vacinas na prevenção de doenças e na promoção da saúde em todo o mundo. Foi por meio do avanço da vacinação que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu estabelecer o fim da emergência sanitária global da Covid-19.

A imunização é considerada uma das maiores conquistas da medicina moderna, tendo salvado milhões de vidas e contribuído para a erradicação de enfermidades devastadoras. É um momento para reconhecer os avanços científicos, a dedicação dos profissionais de saúde e a relevância da conscientização sobre a importância da vacinação.

Ações regionais

Desde maio, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo uma série de qualificações, com o objetivo de promover a formação de profissionais para a implantação das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade e Microplanejamento do programa de rotina e intensificação de campanhas voltadas para os municípios do Amazonas e Acre.

As ações de microplanejamento consistem em diversas atividades com foco na realidade local. Essas iniciativas contribuem para que as metas de vacinação sejam atingidas.