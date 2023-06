Styvenson fiscaliza obras erguidas no Seridó com emendas do seu mandato

Em Currais Novos, o senador financia a construção do Centro de Diagnóstico e Ensino da Liga Norteriograndense de Combate ao Câncer, com investimento de mais de R$ 30 milhões. Em Acari, está fazendo o Condomínio do Idoso, destinando R$ 1,2 milhão. Ainda no Seridó, está investindo numa Usina de lixo, num numa Usina de Asfalto, na compra de ambulâncias e para acabar com o lixão de Caicó (na foto, conversa com o prefeito Judas Tadeu), entre outras obras que acompanha pessoalmente cobrando prazos e exigindo a aplicação correta, com transparência dos recursos que destinou em emendas.

O senador Styvenson Valentin embarcou no início da manhã desta sexta-feira, 9 na direção da região Seridó do Rio Grande do Norte, para acompanhar as obras que são financiadas com os recursos que ele destinou no Orçamento Geral da União para esta região do RN.



Em vídeo, o senador do Podemos destaca a construção do Centro de Diagnóstico e Ensino da Liga Norteriograndense de Combate ao Câncer, na cidade de Currais Novos. Neste projeto, a Prefeitura Municipal de Currais Novos também está envolvida.

Trata-se de um projeto da Liga erguido numa área de 31 mil metros quadrados doados pela Prefeitura com aval da Câmara Municipal, orçado em mais de 30 milhões (recursos de duas emendas dos exercícios de 2022 e 2023), destinados pelo senador Styvenson Valentin.

“Quero ver concluído até junho do ano que vem”, diz o senador, que monitora pessoalmente cada obra no Rio Grande do Norte que destinou recursos. Neste caso, ele disse que estava indo ver já 6 mil metros de obra construída. Ao final, o Centro de Diagnóstico e Ensino da Liga, quando tiver 100% funcionando, terá capacidade para realizar até 8 mil procedimentos/mês, além de oferecer 12 cursos de capacitação, empregando mais ou menos 2,5 mil profissionais.

Styvenson Valentin está vistoriando as obras de reforma em duas UBSs, orçadas em quase R$ 800 mil (Walfredo e Recreio), e obras de calçamento, que ele destinou cerca de R$ 700 mil. Neste caso, o senador disse que o investimento vai evitar lamaceiro quando chove.

Em Acari-RN, o senador vai fiscalizar a construção do Condomínio de Idoso, obra esta orçada em R$ 1,2 milhão, erguida em parceria com a Prefeitura de Acari e o Ministério Público Estadual, no caso, do promotor de Justiça Silvio Brito. Este tipo de empreendimento público deveria existir em todas as cidades do Rio Grande do Norte, principalmente as pólos.

Ainda na região Seridó, Styvenson Valentin disse que destinou recursos para comprar ambulâncias, para acabar com o lixão (R$ 5 milhões), para instalar usina de lixo, usina de asfalto. A meta do senador e assessores próximos, é visitar durante este final de semana as cidades de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Caicó, Parelhas e Jardim de Seridó.



Sobre a ambulâncias, o senador não só fez a entrega, como pegou a chave e deu uma volta na cidade para testar a funcionalidade do veículo. Desde o início do mandato, tem mantido esta postura de destinar os recursos e cobrar, as vezes até sendo duro, a correta aplicação no que foi proposto inicialmente. É uma marca que está se consolidando de seu mandato.