Sete ocorrências com morte em Mossoró, Upanema, Umarizal, Porto do Mangue e Itaú

Ao todo foram registrados três homicidios em Mossoró, neste domingo, dia 11, que veio a somar com um assassinato a tiros em Upanema e outro na cidade de Umarizal, também neste sábado. Já em Porto do Mangue, ocorreu um atropelamento de uma senhora de 65 anos e na cidade de Itau de uma jovem de 25 anos. Todos os casos serão invesigados pela Polícia Civil.

A Polícia Militar registrou três assassinatos neste domingo, em Mossoró-RN. No sábado, dia 10, registrou um em Upanema e outro em Umarizal-RN. Também neste final de semana, o ITEP registrou dois acidentes com morte: um em Porto do Mangue-RN e outro perto de Itaú-RN.

A primeira ocorrência neste domingo, em Mossoró, teria sido ainda durante a madrugada, no bairro Bom Jesus. Um homem teria sido esfaqueado e morrido no hospital.

Ao amanhecer do dia, por volta de 5 horas, Yago Vitor Matoso da Silva, de 31 anos, foi morto a tiros na Favela do Fio, perto do Abolição IV, zona oeste da cidade de Mossoró.

Por volta de 7h40, Alcemberg Gleyton Lima da Silva, o Berguinho, de 30 anos, foi morto a tiros no bairro Belo Horizonte, zona sul da cidade de Mossoró-RN.

Na sexta para o sábado, 10, em Upanema-RN, o agricultor André Henrique Fernandes de Sousa, de 31 anos, foi morto quando bebia num bar naquela cidade.

Ainda no sábado, o jovem conhecido por Zé foi morto a tiros na cidade de Umarizal-RN. Neste caso, a identificação oficial ainda não foi confirmada pela Polícia.

Atropelamento em Porto do Mangue e Itaú

A ex-vereadora Maria Zélia Pinto, de 65 anos, morreu vítima de atropelamento por uma carreta no assentamento no município de Porto do Mangue. O motorista da carreta, que foi conduzido pela PM a Delegacia de Plantão de Mossoró, teria engatado uma ré e não teria percebido a senhora Maria Zélia atrás, apesar dos gritos dos parentes da vítima.

Em Itau, a Polícia Rodoviária Federal confirma que uma jovem de 25 anos (conhecida por Erica, servidora da Rede Oeste) morreu após colidir sua motocicleta traxx numa placa de sinalização da BR 405, no trecho que compreende entre Itaú e a comunidade de Malhada Vermelha.

Neste caso, o corpo também foi removido para exames na sede do ITEP, em Pau dos Ferros e o caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pela Polícia Civil.

Investigações

Os corpos das três vítimas de assassinato em Mossoró devem passar por exames no Instituto Técnico-científico de Perícia, coordenação Mossoró. Os três casos devem ser investigados pela Divisão de Homicídios e Proteção da Pessoa.

O caso do assassinato ocorrido em Upanema, o corpo também foi removido para exames em Mossoró, mas deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Upanema.

O corpo do jovem morto a tiros em Umarizal, foi levado para ser examinado pelo ITEP em Pau dos Ferros e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Umarizal.