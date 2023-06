Piloto do narcotraficante Fernandinho Beira Mar preso em Pau dos Ferros

O pernambucano André Luiz Gomes Ferreira, de 43 anos, estava sendo procurado pela PF desde 2020, quando foi deflagrado a mega operação intitulada de "Além Mar". O procurado pela PF pilotava um helicoptero sem autorização, sem plano de voo e com o transponder desligado, para não ser localizado pelas autoridades. Posou no Aeroporto de Pau de Pau dos Ferros para reabastecer o helicóptero, foi descoberto e preso pela Polícia. Haviam cinco passageiros na aeronave. Todos foram conduzidos a Delegacia local, para serem investigados.

Um helicóptero misterioso foi apreendido e o piloto preso em flagrante na tarde de ontem, sábado (10), durante uma operação da Polícia Civil, sob o comando do delegado Carlos Michel, com apoio da Polícia Militar, em Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar.



Segundo informações, o helicóptero misterioso estava sobrevoando baixo e sem o transponder ligado para não ser identificado pelo radar de controle de tráfego aéreo, quando precisou pousar no aeroporto de Pau dos Ferro por falta de combustível. Ao pousar, o piloto e mais cinco tripulantes desceram da aeronave e ficaram na pista de pouso.

A Polícia Civil desconfiou da movimentação atípica e passou a investigar a presença da aeronave em solo pau-ferrense.

De acordo com a investigação, a aeronave está com a documentação irregular e proibida pela ANAC de realizar voos. Foi verificado também que não existia plano de voo registrado para que a aeronave estivesse em Pau dos Ferros.

Em razão das irregularidades, policiais civis e militares realizaram a abordagem no helicóptero e descobriram que o piloto pernambucano, identificado como André Luiz Gomes Ferreira, de 43 anos, é investigado pela Polícia Federal na Operação “Além Mar”, por ser responsável pelo transporte aéreo de cocaína vinda do Paraguai para o Brasil para ser exportada para a Europa via portos nordestinos, a mando do grupo do narcotraficante Fernandinho Beira-mar.

Esta mega operação previa apreensão de 5 helicópteros, mas só 3 foram encontrados. O que foi apreendido em Pau dos Ferros pode ser uma das aeronaves que não foi encontrado pela PF durante a operação em 2020, envolvendo mais de 600 policiais federais. Na época, o trabalho da PF desarticulou parte da organização criminosa que enviava enormes quantidades de drogas produzidos na Colômbia , através do Porto de Natal, para a Europa.

Os policiais realizaram revista na aeronave e nos tripulantes, mas não foi encontrado material ilícito. Todos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Pau dos Ferros e o piloto, responsável pela aeronave que não possui autorização para voar, foi autuado em flagrante por colocar a vida de terceiros em perigo com base no artigo 261 do código penal. Em seguida, André Luiz foi entregue ao Sistema Penitenciário para ficar à disposição da Justiça.

A Polícia Civil, através do delegado de plantão Carlos Michel, segue com as investigações para esclarecer os mistérios envolvendo o helicóptero PR NMC, que decolou em São Luís/MA e realizou pouso de emergência em Pau dos Ferros por falta de combustível.