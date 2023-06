PRF prende homem de 44 anos que transportava cigarros contrabandeados, no RN. A carga foi apreendida no sábado (10), no município de Macaíba. O total de cigarros apreendidos ainda está sendo contabilizado pela Receita Federal. Até o momento, a PRF no Rio Grande do Norte realizou as duas maiores apreensões de cigarros contrabandeados da história da instituição no país. Somando as duas apreensões são quase 4,5 milhões de maços de cigarros contrabandeados.

FOTO: REPRODUÇÃO