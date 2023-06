Mossoró: polícia prende suspeito de invadir casa para roubar e esfaquear moradora

A prisão de Lucas José da Silva, de 34 anos, aconteceu nesta segunda-feira (12). De acordo com a polícia civil, na madrugada do domingo (11), ele teria invadido uma residência e, ao ser surpreendido pela moradora do local, desferiu contra ela vários golpes de faca. Ambos ainda entraram em luta corporal e, em seguida, ele fugiu levando uma quantia em dinheiro. O homem foi encontrado com a faca e as mesmas roupas usadas no crime. A vítima segue hospitalizada, mas seu estado de saúde é considerado estável.