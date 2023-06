Hospital da Mulher passa a oferecer exames gratuitos Histeroscopia Diagnóstica. A implantação do novo serviço foi iniciada no dia 7 de junho. A unidade é a única a oferecer esse tipo de exame na rede pública de Mossoró. Procedimento minimamente invasivo, a histeroscopia permite a visualização direta da cavidade do útero, possibilitando a identificação de alterações como pólipos, miomas, malformações e outras condições que possam estar causando sintomas ou afetando a fertilidade. O ambulatório atende pacientes todas as quartas-feiras, a partir das 13h.

O Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia inaugurou neste mês de junho o Ambulatório de Histeroscopia Diagnóstica, oferecendo o exame, de forma gratuita, a pacientes de Mossoró e municípios da região.

Procedimento minimamente invasivo, a histeroscopia permite a visualização direta da cavidade do útero, possibilitando a identificação de alterações como pólipos, miomas, malformações e outras condições que possam estar causando sintomas ou afetando a fertilidade.

A implantação do novo serviço, iniciada no dia 7 de junho, representa um passo significativo para a redução da fila de espera por esse exame no estado, que reúne centenas de pessoas em Mossoró e cidades vizinhas.

O ambulatório atende pacientes todas as quartas-feiras, a partir das 13h, e foi construído em parceria com a Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern).

Além de assegurar um atendimento de excelência, baseado nas melhores práticas e nas mais recentes evidências científicas, a parceria permite a troca de conhecimentos e experiências e o aprimoramento constante dos profissionais envolvidos.