Veja programação dos Polos do “Mossoró Cidade Junina” para esta terça-feira, 13

Nesta terça-feira (13), data que marca os 96 anos de resistência contra a invasão do bando de Lampião a Mossoró, a programação do Mossoró Cidade Junina segue com show no polo Circo do Forró e com os festivais, exposições e quadrilha junina no polo Poeta Antônio Francisco. Além da entrega da medalha "Prefeito Rodolfo Fernandes". A honraria será concedida ao sacerdote padre Sátiro Cavalcanti Dantas durante cerimônia no adro da Capela de São Vicente ás 21h.

POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO

A partir das 17h tem apresentação de quadrilha junina, as 18h a exposição “Por Motivos Diversos”, que conta a vida e a história do Poeta Antônio Francisco, Festival de Sanfoneiro e Trio Pé de Serra.

POLO CIRCO DO FORRÓ



No Polo Circo do Forró a animação fica por conta do Forró do Buchudinho a partir das 19h

ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAIS DE MOSSORÓ



As 21h Solenidade de entrega da Medalha Rodolfo Fernandes no Adro da Capela de São Vicente