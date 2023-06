Lume da Fogueira faz vaquinha para representar RN no Festival da Globo Nordeste em Recife

A quadrilha junina mossoroense “Lume da Fogueira”, foi a grande vencedora na final do Festival de Quadrilhas da InterTV Cabugi, na última sexta-feira (09), na Arena Deodete Dias. O grupo junino vai representar o Rio Grande do Norte na final do concurso “Globo Nordeste”, em Recife (PE) no próximo domingo (18) e está fazendo uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para a viagem.

Com o tema: “A Moeda, quanto custa o seu São João?”, o grupo trouxe para a Arena a temática em defesa dos direitos das mulheres, trazendo a reflexão social sobre violência doméstica, preconceito contra LGBTs, mostrando a importância de levantar bandeiras em defesa da liberdade de gênero e empoderamento feminino.

“Não somos moedas de troca e não aceitaremos trabalhar por poucas moedas”, diz uma das falas da Rainha Leninha Leal, que representou todas as mulheres durante sua apresentação com uma narrativa popular homenageando figuras como Mariely Franco, Bia Beatriz, Maria da Penha, Dandara e tantas outras mulheres que defendem a luta por direitos e igualdade feminina.

A Lume da Fogueira completa este ano 25 anos de história, sendo campeã por cinco vezes do concurso da InterTV, e 17 vezes campeã Municipal do Mossoró Cidade Junina. Agora o grupo sonha com o título de melhor do Nordeste.

“É nosso último ano e queríamos encerrar com chave de ouro. Estamos felizes em representar o Rio Grande do Norte pela quinta vez, somos a única quadrilha pentacampeã do estado, por isso contamos com a ajuda de todos para realizar esse sonho” enfatizou o coreografo da Lume da Fogueira, Abraão Morais.

Para chegar ao concurso da Globo Nordeste em Recife no próximo domingo, a quadrilha precisar arrecadar R$ 30 mil reais, para custear as despesas com a viagem e levar cerca de 150 componentes, entre dançarinos e produção para representar o estado.

Para ajudar a Lume da Fogueira é só entrar em contato através da rede social @lumedafogueirarn, lá vai encontrar o link da vaquinha vurtual ou pelo contato (84) 9 9667- 5513.