Surto de vírus respiratório em bebês lota UTIs pediátricas em Mossoró e em outras capitais do Nordeste

O número de bebês com menos de 1 ano de idade internados nas Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de Mossoró, com problemas respiratórios, assusta os médicos.

“Por favor, não saiam de casa com seu bebê e não recebe visita de pessoas com qualquer problema respiratório”, pede a pediatra Edivis Serafim, da UTI Pediátrica de Mossoró.

Dra. Edivis Serafim disse que, a exemplo da UTI pediátrica de Mossoró, as unidades de hospitais de Natal e Fortaleza, entre outros capitais, também estão todas lotadas.

“Estão enfrentando um aumento significativo de atendimentos a bebês e crianças com sintomas de doenças respiratórias causadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR)”, diz.

“Trata-se de uma doença em que os bronquíolos (que são estruturas do dos pulmões) ficam inflamados por conta do contato com um vírus e dificulta a respiração da criança.

Segundo a médica, a bronquiolite é uma doença respiratória grave que pode levar a criança a morte, mesmo em situação que a criança tenha acesso a um respirador pulmonar de UTI.

A pediatra Marina Targino, em contato com o MH, disse que todos os leitos da UTI Pediátrica de Mossoró (instalada no Hospital Wilson Rosado) estão lotados há pelo menos duas semanas.

A médica pediatra Stefane Duarte, da Clínica Almeida Castro, confirmou ao MH, que o maior número de bebes que atente na clínica é com problemas respiratórios.

As três médicas consultadas pelo MH, se mostraram preocupadas com o quadro e as três fizeram a mesma recomendação quanto cuidados com os bebês.

Precauções

“A gente pede aos pais das crianças de 6 meses ao 1 ano que não saiam de casa”. Outra recomendação, é evitar o contato do bebê com o irmão mais velho que vai à escola.

A Dra. Edivis Serafim explica que a musculatura respiratória de um bebe com menos de 1 ano ainda não se desenvolveu o suficiente para expelir a secreção do pulmão.

É este acúmulo de secreção que termina por prejudicar a respiração. E, segundo a média, se esta infecção não for tratada rápido, a criança pode precisar da UTI para se tratar.