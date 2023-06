Allyson reúne a imprensa para detalhar pontos que estão gerando polêmica na votação do PL 17/2023. Após conversar com servidores do município para apresentar, detalhadamente, os pontos do PL e mostrar que não haverá perdas de direitos, o prefeito Allyson Bezerra também reuniu a imprensa, nesta quarta-feira (13), com o mesmo propósito. O projeto foi enviado para votação na Câmara Municipal de Mossoró e vem sendo alvo de críticas e protestos por parte de alguns servidores e representantes dos sindicatos. Por duas vezes a votação foi adiada, devido a manifestações acaloradas nas dependências da casa; lei a projeto na íntegra e entenda todo os pontos.

Após conversar com servidores do município para apresentar, detalhadamente, os pontos do PL 17/2023 e mostrar que não haverá perdas de direitos, o prefeito Allyson Bezerra também reuniu a imprensa, nesta quarta-feira (13), com o mesmo propósito.

O projeto foi enviado para votação na Câmara Municipal de Mossoró e vem sendo alvo de críticas e protestos por parte de alguns servidores e representantes dos sindicatos. Por duas vezes a votação foi adiada, devido a manifestações acaloradas nas dependências da casa.



Nesta quarta, durante a coletiva, o prefeito mostrou à imprensa ponto a ponto dos artigos que estão gerando polêmica, entre eles o que trata da readaptação dos servidores.

O sindicato alega que aqueles servidores que forem readaptados de função por incapacidade, receberão seus salários compatíveis com a nova função, mesmo que estes sejam menores que os do cargo de origem.

O texto do PL, no entanto, diz que: “§ 4º A readaptação, temporária ou definitiva, não acarretará redução da remuneração do servidor, fazendo constar nesta a rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI em caso de diferença entre a remuneração percebida pelo cargo de origem e o cargo para o qual foi readaptado”.

O PL pode ser conferido na íntegra AQUI.

Ainda nesta quarta, os vereadores farão uma nova tentativa de votação do PL. O prefeito alega que, caso a lei não seja votada, trava a possibilidade de abertura de concurso público para diversos cargos do município, que dependem dessas correções para que possam ser realizados.