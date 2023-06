Suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos é preso em Caraúbas. O crime aconteceu na sexta-feira (9). O suspeito, um homem de 51 anos, foi preso na segunda-feira (12). De acordo com a polícia civil, no sábado (10), a mãe levou a criança ao hospital, após ela relatar que estava sentindo dor na região genital e detalhes sobre o que tinha ocorrido. No local, a equipe médica acionou a Polícia Civil. Aos policiais, a genitora contou que, na sexta-feira, tinha deixado a filha na casa da avó paterna e que a vítima apontou um vizinho da avó como autor da agressão. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, visto que os policiais encontraram uma espingarda na casa dele, e vai responder também por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia de Polícia de Caraúbas, prendeu, na segunda-feira (12), um homem de 51 anos, suspeito de cometer violência sexual contra uma criança, de 4 anos. O crime aconteceu no Sítio Feijão, zona rural do município.

De acordo com as investigações, a criança, uma menina de 4 anos, teria relatado à mãe que estava sentindo dores na região genital e contou detalhes do que tinha acontecido.

No sábado (10), a mãe levou a criança ao hospital e a equipe médica acionou a Polícia Civil. Os policiais ouviram a mãe da criança e ela contou que na sexta-feira (09) tinha deixado a menina na casa da avó paterna e a vítima apontou que um vizinho da avó teria cometido o crime.

A criança foi encaminhada ao ITEP para realizar um exame de conjunção carnal. O laudo ainda não foi liberado. A prisão temporária do suspeito foi pedida e ele foi localizado e preso.

No momento da prisão, a Polícia Civil encontrou uma espingarda na casa do suspeito. O homem de 51 anos informou que a arma era utilizada para caça de animais. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e vai responder também por estupro de vulnerável. Ele nega o crime.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional onde permanece à disposição da Justiça.