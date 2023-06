Polícia registra homicídio no Assentamento Catarina, na zona rural do município de Apodi. A vítima foi identificada como Francisco Marcílio da Costa Lima, de 28 anos. O homem estava sentado em uma cadeira de balanço no quintal de casa, conversando no celular, no início da noite desta terça-feira (13). Familiares contaram à polícia que ouviram disparos e ao chegar ao local, já o encontraram sem vida. Marcílio passou anos preso por ter matado a ex-namorada, há cerca de 10 anos, também em Apodi. De acordo com o delegado Paulo Nilo, a vítima também era integrante de facção criminosa, mas ainda não há uma linha de investigação se o crime teria relação com algum desses fatos.

FOTO: REPRODUÇÃO