Veja programação dos Polos para aproveitar o MCJ nesta quarta-feira, 14

As noites em Mossoró brilham com o São João mais cultural do mundo. O “Mossoró Cidade Junina” segue com festa ao longo da semana, levando animação e alegria aos turistas e seus munícipes. Nesta quarta-feira (14), tem estreia do polo Igreja São João, show no polo Circo do Forró e programação cultural no polo Poeta Antônio Francisco.