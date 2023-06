Força Nacional permanecerá no Rio Grande do Norte até o dia 12 de julho de 2023. Por mais uma vez, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou a permanência das tropas no estado. Homens e mulheres da Força Nacional estão no RN desde a madrugada do dia 15 de março e têm atuado em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública na circunscrição do Estado, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A Força Nacional permanecerá por mais um mês no estado do Rio Grande do Norte. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prorrogou a permanência das tropas no estado até o dia 12 de julho de 2023.

Homens e mulheres da Força Nacional estão no RN desde a madrugada do dia 15 de março e têm atuado em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública na circunscrição do Estado, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Na época, o estado passava por uma onda de ataques criminosos ao patrimônio público, com registro de atos de vandalismo em diversos municípios. A tropa foi disponibilizada pelo MJSP após pedido oficial feito pela governadora Fátima Bezerra.



Desde então, as forças de segurança realizaram várias prisões de pessoas envolvidas nos ataques, bem como de líderes da facção criminosa que os ordenaram, não tendo sido mais registradas ocorrências do tipo no estado.