AeC anuncia 150 vagas para contratação imediata e mais 900 até o final do ano, em Mossoró. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de Internet. O cadastro é feito no site da empresa (sou.aec.com.br). A primeira etapa do recrutamento é uma prova on-line, e, após aprovação, a empresa entra em contato com os candidatos, que devem manter seus dados atualizados.

A AeC anunciou que está com 150 vagas presenciais para contratação imediata de atendente, em sua unidade de Mossoró (RN). Ainda segundo a empresa, até o fim do ano, serão mais de 900 oportunidades. Além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece outros benefícios, como plano de saúde e plano odontológico.

A Aec já conta com 5 mil profissionais em Mossoró, onde está presente desde 2013, impactando, positivamente, a vida de milhares de famílias. Só este ano, já foram contratadas quase 1.300 pessoas na cidade.

Nacionalmente, a empresa é grande empregadora de jovens, muitos deles em busca do primeiro emprego; e também de pessoas com mais de 60 anos. Aliás, cerca de 46% do quadro total de 45 mil colaboradores da AeC (em todo o país) pertence à faixa etária entre 18 e 24 anos.

Com 31 anos de história, a AeC está presente em 17 unidades, distribuídas por sete estados do Brasil, inclusive na cidade de Mossoró. Somente no último ano, recebeu 27 importantes prêmios e reconhecimentos do mercado, entre eles o de ‘Empresa do Ano de BPO’ (Frost and Sullivan), em 2022.