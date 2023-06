Trabalhador é assassinado a tiros ao sair de padaria no Alto das Brisas. O crime aconteceu no início da noite desta quarta-feira (14). A vítima foi identificada como João Maria Fernandes de Araújo, de 44 anos. De acordo com informações da polícia, o homem realizava um serviço em um condomínio e parou em uma padaria para comprar um pães, a caminho de sua residência. Ao retornar para o seu veículo, foi surpreendido por dois homens, que se aproximaram em uma motocicleta, e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele. Ainda não há informações sobre os atiradores ou sobre a motivação do crime, que será investigado pela DHPP.

Um crime de homicídio foi registrado no início da noite desta quarta-feira (14), no bairro Alto das Brisa, no município de Mossoró.

A vítima foi identificada como João Maria Fernandes de Araújo, de 44 anos. De acordo com informações do delegado Cristiano Othon, a vítima havia parado o veículo em que estava, junto a um colega de trabalho, em frente a uma padaria e desceu para comprar uns pães.

No momento em que retornavam ao veículo, João Maria foi surpreendido por dois homens, que se aproximaram em uma motocicleta, e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele.

O homem caiu de bruços, dentro do carro. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito.

Ainda segundo o delegado, o colega de trabalho que estava com João, afirmou que eles estavam trabalhando em uma obra de um condomínio e que a vítima era uma pessoa responsável e comprometida com o trabalho. Passava a semana em Mossoró e viaja para a cidade natal, no interior do estado, aos finais de semana.

As informações colhidas no local serão remetidas à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, para que as investigações sejam iniciadas.