MCJ: Alfredo & os Caras animam noite de abertura dos festejos no polo São João. As atividades no polo foram iniciadas nesta quarta-feira (14) e seguem até o dia 24 de junho. A Festa de São João Batista inicia todas as noites com uma novena, a partir das 19 horas. A parte social, patrocinada pela Prefeitura de Mossoró, tem início sempre às 21 horas. Na noite desta quinta-feira (15) a atração será Gabriel Lima. Já na sexta-feira (16) é a vez da Banda Balada Vip. Ainda neste final de semana, no sábado (17), tem Dani Rebouças e no domingo (18) se apresenta Cadillac Vip.

A Festa de São João Batista, no bairro Doze Anos, teve início nesta quarta-feira (14). O polo integra os festejos do "Mossoró Cidade Junina" (MCJ) e trará até o próximo dia 24 de junho celebrações religiosas e a parte social patrocinada pela Prefeitura de Mossoró.

O padre Ivan dos Santos destaca a importância do apoio do Município à festa realizada na Paróquia do bairro Doze Anos. Ele explica que a Paróquia está completando 55 anos de evangelização.

“Estamos iniciando a Festa de São João Batista que já existe há muitos anos e em 2023 a Paróquia está completando 55 anos de evangelização. Esse polo tem atrações patrocinadas pela Prefeitura de Mossoró. É de fundamental importância esse apoio do Município. A comunidade gosta da parte religiosa e social da festa”, disse.

A primeira atração musical do polo na atual edição foi a banda mossoroense “Alfredo & os Caras”. O grupo iniciou sua apresentação e agradou ao público que compareceu ao pátio ao lado da Igreja de São João, localizada à rua Felipe Camarão.

“Está bastante agradável, mesmo com a chuva estamos curtindo a festa. Uma atração muito boa se apresentando hoje que é ‘Alfredo & os Caras’. Eles nunca decepcionam. Sempre estou aqui pelo polo São João. Acho muito agradável o espaço. Recomendo a todos que participem da festa neste local”, falou Marliane Gomes, que mora no bairro Aeroporto e estava acompanhada das filhas.

Quem também estava curtindo o início da festa era a moradora do bairro Nova Betânia, Bruna Rafaela. Ela estava acompanhada do esposo e amigos e elogiou o começo dos festejos do padroeiro do bairro Doze Anos.

“Estou gostando muito. Muitos anos que sempre venho com minha família. Estamos sempre prestigiando esse momento, que reúne várias famílias. Eu moro aqui próximo e todo ano marco presença na festa”, destacou Bruna.

“É ótimo participar dessa festa. A igreja é maravilhosa e costumo sempre participar e celebrar esse momento”, frisou Socorro Holanda, moradora do bairro Boa Vista.

A Festa de São João Batista todas as noites inicia com uma novena, a partir das 19 horas. A parte social tem início sempre às 21 horas. Na noite desta quinta-feira (15) a atração será Gabriel Lima. Já na sexta-feira (16) é a vez da Banda Balada Vip. No sábado (17) tem Dani Rebouças. Já no domingo (18) se apresenta Cadillac Vip. No dia 19 (segunda-feira) a atração da noite é Luiz Henrique e Banda.

Na terça-feira (20), Milenny Souza e Pegada Vip agitam o polo. No dia 21 (quarta-feira) tem o show religioso da banda Shalom. O dia 22 (quinta-feira) é reservado ao Festival de Prêmios promovido pela Igreja de São João. Na sexta-feira (23) tem o show da banda Tremendões e para finalizar no dia 24, dia de São João, tem a procissão do padroeiro do bairro Doze Anos, logo após a missa solene, que começa às 17 horas.