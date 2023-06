Segurança dos alimentos será tema de audiência pública na Câmara de Mossoró nesta sexta-feira, 16

No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, comemorado no dia 7 de junho, a Câmara Municipal de Mossoró realizará, nesta sexta-feira (16), às 9h, audiência pública para discutir a importância do consumo de alimentos seguros nos padrões alimentares da população.

A proposição da audiência pública é do vereador Marckuty da Maisa (Solidariedade), atendendo solicitação da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

O Dia Mundial de Segurança dos Alimentos foi criado em 2018 durante a Assembleia das Nações Unidas (ONU). Segundo a organização, a data visa aumentar a circulação de informações sobre perigos de intoxicação e contaminação por comida, que mata 420 mil pessoas anualmente no Brasil.

Segundo o vereador Marckuty, a audiência pública contará, por exemplo, com a presença de várias entidades do ramo alimentício e de servidores do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O órgão municipal é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e vegetal minimamente processados.



Registro de produtos



Nesse sentido, Allany Medeiros, médica veterinária do SIM, destaca que a audiência pública será um momento para registrar o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Inspeção Municipal.

“Nessa audiência vamos destacar o papel do SIM dentro da produção segura de alimentos, estimulando o consumidor a consumir apenas aquele produto registrado, que passou pela fiscalização que seguem as boas práticas de manipulação”, disse a servidora.

A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara Mossoró, no canal 23.2 TCM e pelo site da Câmara: www.mossoro.rn.leg.br. Também é possível acompanhar e participar do debate presencialmente, basta comparecer ao plenário da Câmara Municipal de Mossoró e realizar a inscrição para as falas durante o decorrer da reunião