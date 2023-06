Segunda semana de shows da Estação começa com Mary Fernandes, Taty Girl e Iguinho e Lulinha. A quinta (15) no Mossoró Cidade Junina ainda contará com shows, apresentações culturais e apresentações de quadrilhas juninas nos demais polos do evento. Os shows na Estação das Artes serão retomados a partir das 19h, com o cantor André Luvi. Em seguida, sobem ao palco da antiga estação ferroviária de Mossoró os sergipanos Iguinho e Lulinha (20h30), seguidos pelas cearenses Taty Girl (22h) e Mari Fernandes (0h30); confira a programação dos outros polos.

O São João mais cultural do mundo tem programação todos os dias. Nesta quinta-feira (15), serão retomados os grandes shows na Estação das Artes.

Além deste polo, a noite do Mossoró Cidade Junina ainda contará com shows, apresentações culturais e apresentações de quadrilhas juninas nos demais polos do evento.

O público vai se emocionar com as apresentações das quadrilhas juninas na Arena Deodete Dias, atrações locais no polo Circo do Forró, Cidadela e no polo Igreja São João Batista, além da programação cultural no polo Poeta Antônio Francisco, Anima Chuva e a exibição do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”.

Na antiga estação ferroviária de Mossoró, as apresentações começam às 19h, com o cantor André Luvi. Em seguida, sobem ao palco os sergipanos Iguinho e Lulinha (20h30), seguidos pelas cearenses Taty Girl (22h) e Mari Fernandes (0h30).

Confira toda a programação desta quinta-feira:

POLO ESTAÇÃO DAS ARTES

19h - ANDRÉ LUVI

20h30 - IGUINHO E LULINHA

22h - TATY GIRL

0h30 - MARI FERNANDEZ

POLO ARENA DAS QUADRILHAS

19h - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS | CATEGORIA MUNICIPAL

TRADICIONAL ADULTO

01 - SONHO DO SERTÃO

02 - CHAPÉU DE PALHA

03 - REBENTÃO DO TIO ADRIÃO

ESTILIZADO ADULTO

01 - LUAR DE PRATAS

02 - LUME DA FOGUEIRA

03 - JUNINA BONECA DE PANO

CIRCO DO FORRÓ

19h - FRANÇA LIMA

POLO IGREJA SÃO JOÃO BATISTA

21h - GABRIEL LIMA

CIDADELA

23h30 - MARÍLIA KARDINALLY

1h - BANDA CORCEL 2

21h30 - ISRAEL RIBEIRO

0h - AKARAJAZZ

ANIMA CHUVA

20h - YANY VIEIRA

ESPETÁCULO CHUVA DE BALA NO PAÍS DE MOSSORÓ

21h - EXIBIÇÃO

POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO

17h - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA

EXPOSIÇÃO “POR MOTIVOS DIVERSOS”

18h - XXI FESTIVAL DE REPENTISTA DO NORDESTE