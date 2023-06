Idoso é encontrado morto na zona rural de Assú após ser atacado por abelhas

O caso aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (14). Antônio Deocleciano de Macedo, 82 anos, foi encontrado por populares, caído no Sítio Boa Vista do Riacho, na zona rural do município. A PM foi acionada e isolou o local até a chegada do Itep. O Tenente Coronel Maximiliano, comandante do 10º BPM, confirmou que quando a guarnição chegou ao local, ainda havia abelhas sobre o corpo da vítima, que estava bastante machucada pelas picadas. A equipe do Itep de Mossoró, para onde o corpo foi removido, confirmou que a causa da morte foi intoxicação por veneno de abelha.