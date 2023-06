“Esse espetáculo deveria ser levado para o mundo”, diz a desembargadora Zeneide Bezerra, do TJRN. Na noite desta quinta-feira (15) um grupo de, aproximadamente, 40 magistrados, entre juízes e desembargadores do RN e outros estados, assistiram a apresentação do Chuva de Bala no País de Mossoró. O grupo se encantou com a apresentação. “O que nós testemunhamos hoje foi uma manifestação cultural que realmente revela a importância de Mossoró na cultura potiguar”, disse o desembargador Leonardo Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF5), em Recife.

A encenação do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” na noite desta quinta-feira (15) contou com a presença de aproximadamente 40 magistrados, entre juízes e desembargadores, não só do Rio Grande do Norte, mas também de outros estados.

O grupo se encantou com a apresentação que retrata o feito histórico de 13 de junho de 1927, quando o povo mossoroense resistiu bravamente ao bando do cangaceiro Lampião.

“Esse espetáculo deveria ser levado para o mundo. Eu já vi várias vezes, mas esse de hoje teve tudo, de harmonia, beleza, encantamento. Eu nunca vi em canto nenhum do mundo um espetáculo a céu aberto desse jeito. Acho que este ano foi muito melhor do que os outros anos, e a gente fica feliz em estar aqui, vendo essa coragem do povo mossoroense, essa vontade de lutar”, afirmou a desembargadora Zeneide Bezerra, do Tribunal de Justiça do RN (TJRN), acrescentando:

“É isso que o mossoroense tem nas veias, essa coragem, alegria, essa garra de enfrentar o bando de Lampião, é por isso que hoje essa é a terra da liberdade. Estou vem voz, de emoção de tanta beleza que a gente viu hoje. Essa edição foi muito diferente, a alegria, animação, o vestuário. Parabéns aos mossoroenses”, enfatizou a desembargadora.

Vindo de Recife, onde atua no Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF5), o desembargador Leonardo Carvalho acompanhou pela primeira vez o espetáculo e se surpreendeu com o musical. “Mossoró está de parabéns. Logo quando chegamos, presenciamos uma organização muito bem-feita, o povo muito animado, entusiasmado. O que nós testemunhamos hoje foi uma manifestação cultural que realmente revela a importância de Mossoró na cultura potiguar. Primeira vez que participei e saio daqui com as melhores impressões, com a expectativa de retornar o mais breve possível”, afirmou.

A juíza Carla Portela, que atua na Comarca de Mossoró, prestigiou o espetáculo ao lado de toda a família e elogiou a apresentação. “É um espetáculo que sempre se renova, um espetáculo realmente bonito de se vê, que conta a história desse povo que é tão corajoso, tão forte, resiliente. É muito bom Mossoró ter esse cartão-postal, que é ‘Chuva de Bala’. Que ele tenha vida longa, porque é um espetáculo que faz parte do patrimônio cultural da cidade”, frisou.

O “Chuva de Bala” ainda será encenado nos dias 16, 17, 18, 22 e 23 de junho, sempre às 21 horas, no adro da Capela de São Vicente, na avenida Alberto Maranhão, centro da cidade.