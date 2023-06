MCJ 2023: Confira a programção dos Polos para esta sexta-feira, 16. No polo Estação das Artes tem Guilherme Ferri, Desejo de Menina e Nattan. O público também curte as atrações locais nos polos Circo do Forró, Cidadela e Igreja São João Batista. Além disso, tem programação cultural no polo Poeta Antônio Francisco, Anima Chuva e a exibição do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”.

No mês de junho, o ‘País de Mossoró’ brilha com o São João Mais Cultural do mundo. Nesta sexta-feira (16), a festa segue na Arena Deodete Dias com a disputa na categoria estadual do Festival Independente de Quadrilhas Juninas.

Polo Arena Deodete Dias



Festival de Quadrilhas Categoria Estadual





Polo Igreja São João



A partir das 21h tem show com Banda Balada Vip



Polo Cidadela

21:30 Farra de Casal

23:30h Banda 2 takes

0h Ana Paula Cantora

01h Gaby Viegas

2h Forró Classe A





Polo Anima Chuva



A partir das 20h Edmilos Nascimento e Banda





Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró



Exibição a partir das 21h



Polo Circo do Forró



Forró do Azunhado a partir das 19h





Polo Poeta Antonio Francisco



Apresentação de Quadrilhas Juninas, exposição “Por Motivos Diversos”, Festival de Teatro de Bonecos, XXI Festival de Repentistas do Nordeste.