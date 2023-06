Lume da Fogueira leva todos os títulos da estilizada estadual

O coordenador do polo Arena Deodete Dias, Magdyell Menahem, enalteceu o brilho e alegria das quadrilhas que passaram pela arena durante os festejos juninos da segunda maior cidade potiguar. “As quadrilhas foram uma mais linda do que a outra. Elas trouxeram seus espetáculos diferente e mostraram que a cultura popular continua forte no nosso país. Graças a Deus está sendo uma noite mais linda do que a outra no festival de quadrilhas do Mossoró Cidade Junina”. A partir deste sábado (17) terá início o concurso de quadrilhas interestadual. “A gente começa hoje (sábado) o concurso de quadrilhas interestadual, que também é um concurso muito forte. São as quadrilhas que se inscreveram de todo o Brasil. Ele vai se encerrar no dia 23 de junho, na noite de São João”, finalizou.

O Festival de Quadrilhas Independentes do Mossoró Cidade Junina 2023 conheceu as campeãs das categorias estilizado e tradicional estadual. Ao todo, 27 grupos juninos se apresentaram em três noites na Arena Deodete Dias. As últimas oito agremiações estiveram presentes na noite de sexta (16) e madrugada de sábado (17) e encerraram a modalidade.

As grandes campeãs foram Lume da Fogueira, de Mossoró, que levou todos os prêmios da estilizada estadual, e a Zé Matuto, de Natal, que ficou com os troféus da categoria tradicional estadual. A premiação aconteceu logo após a apresentação da última quadrilha do dia.

Abraão Morais, presidente da Lume da Fogueira, comemorou os títulos de melhor quadrilha estilizada, rei, rainha, marcador e casal de noivos. Ele destacou o empenho dos integrantes do grupo junino mossoroense.

“É uma felicidade imensa estar na nossa cidade e ganhando. Competimos com grandes quadrilhas do estado. Fica o nosso agradecimento a todo mundo que veio a cidade prestigiar o Mossoró Cidade Junina. Para a gente é gratificante levar todos esses troféus. A gente vem a seis meses já ensaiando”, celebrou as conquistas.

Já a agremiação natalense ficou com os primeiros lugares na quadrilha tradicional, rei, rainha, marcador e casal de noivos. O coordenador do polo Arena Deodete Dias, Magdyell Menahem, enalteceu o brilho e alegria das quadrilhas que passaram pela arena durante os festejos juninos da segunda maior cidade potiguar.

“As quadrilhas foram uma mais linda do que a outra. Elas trouxeram seus espetáculos diferente e mostraram que a cultura popular continua forte no nosso país. Graças a Deus está sendo uma noite mais linda do que a outra no festival de quadrilhas do Mossoró Cidade Junina”.

INTERESTADUAL

A partir deste sábado (17) terá início o concurso de quadrilhas interestadual. “A gente começa hoje (sábado) o concurso de quadrilhas interestadual, que também é um concurso muito forte. São as quadrilhas que se inscreveram de todo o Brasil. Ele vai se encerrar no dia 23 de junho, na noite de São João”, finalizou.

CONFIRA PREMIAÇÕES:

ESTILIZADA ESTADUAL

1º lugar – Lume da Fogueira (59,2 pontos) – Mossoró

2º lugar – Arraiá Cumpade Elton (58,1 pontos) – Grossos

3º lugar – Junina Pé de Serra (57,9 pontos) – Patu

REI ESTILIZADO

1º lugar – Lume da Fogueira (58,6 pontos) – Mossoró

RAINHA ESTILIZADO

1º lugar – Lume da Fogueira (59,2 pontos) – Mossoró

MARCADOR ESTILIZADO

1º lugar – Lume da Fogueira (58,1 pontos) – Mossoró

CASAL DE NOIVOS ESTILIZADO

1º lugar – Lume da Fogueira (59,3 pontos) – Mossoró

TRADICIONAL ESTADUAL

1º lugar – Zé Matuto (59,4 pontos) – Natal

2º lugar – Junino Sertão (59,0 pontos) – Barcelona

3º lugar – Sonho do Sertão (58,5 pontos) – Mossoró

REI TRADICIONAL

1º lugar – Zé Matuto (58,4 pontos) – Natal

RAINHA TRADICIONAL

1º lugar – Zé Matuto – Natal

MARCADO TRADICIONAL

1º lugar – Zé Matuto (58,1 pontos) – Natal

CASAL NOIVO TRADICIONAL

1º lugar – Zé Matuto (59,5 pontos) – Natal