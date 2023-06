Por telefone, sargento da PM orienta mãe a desengasgar bebê de 20 dias, que estava sem respirar

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (18). De acordo com o sargento Jair Maia, por volta da 0h30, ele recebeu uma ligação de uma mulher desesperada, informando que o filho estava engasgado e não respirava. Clícia informou que já estava levando o filho para a UPA e como a viatura não teria tempo de alcançá-los, o sargento orientou a mãe sobre a maneira correta de desengasgar um recém nascido. Sob a orientação do policial, ela conseguiu fazer com que o bebê voltasse a respirar, pouco antes de chegar à unidade de pronto atendimento. “Eu não tenho palavras para agradecer. Eu já tinha uma admiração grande por ele e agora só agradecer. Muito obrigada!”, disse Clícia.