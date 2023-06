PMM convoca profissionais de saúde aprovados no processo seletivo de 2021. Os nomes dos convocados foram publicados na edição da sexta-feira (16), do Diário Oficial de Mossoró (DOM). Foram convocados aprovados para os seguintes cargos: auxiliar de laboratório, cirurgião dentista, cirurgião dentista endodontista, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico oftalmologista, médico otorrinolaringologista, médico ortopedista, nutricionista, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, técnico de enfermagem, veterinário, educador físico.

A Prefeitura de Mossoró realizou nova convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 001/2021 – SAÚDE. Os nomes dos convocados foram publicados na edição da sexta-feira (16), do Diário Oficial de Mossoró (DOM).

O edital de convocação conjunta Nº 002/2023 visa à contratação emergencial de profissionais para cargos específicos da Secretaria Municipal de Saúde.

Foram convocados aprovados para os seguintes cargos: auxiliar de laboratório, cirurgião dentista, cirurgião dentista endodontista, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico oftalmologista, médico otorrinolaringologista, médico ortopedista, nutricionista, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, técnico de enfermagem, veterinário, educador físico.

Os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, nº 106, bairro Centro, Mossoró-RN, no expediente aberto ao público das 7h30 às 17h, no prazo de três dias úteis, a contar da data de publicação do edital de convocação.

Os aprovados convocados no PSS devem comprovar habilitação e entregar a documentação com vista à contratação temporária. Os documentos devem ser entregues, rigorosamente atualizados, originais e cópias simples, conforme constam no edital de convocação.

A lista dos candidatos convocados aprovados e documentação necessária, bem como mais informações podem ser consultados no DOM, por meio do link: https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/1037