Captações de órgãos realizadas nesta segunda (19) vão salvar vidas no RN e no Ceará. As cirurgias, realizadas pelas equipes da Sesap, aconteceram nesta segunda-feira (19). No primeiro caso, a doadora de Natal teve os rins e as córneas destinadas a um paciente de Natal e o fígado foi encaminhado para o Ceará, após a captação feita em um hospital privado. Já em Mossoró, o doador foi proveniente de Pau dos Ferros, tendo doado os mesmos órgãos do primeiro caso, com as destinações também feitas para Natal e para o Ceará. A captação foi realizada no Hospital Regional Tarcísio Maia.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SESAP