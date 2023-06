Em assembleia geral unificada, sindicatos decidem por realizar greve a partir da segunda (26)

De acordo com o vice-presidente do Sindiserpum, Luiz Costa, após assembleia geral unificada, realizada nesta segunda-feira (19), os servidores do município de Mossoró decidiram por realizar uma parada nesta terça-feira (20) e por realizar uma greve a partir da próxima segunda-feira (26). Os servidores não aceitam os termos do PL 17, enviado pelo município para votação na Câmara de Mossoró, em regime de urgência. Alega que o texto retira direitos conquistados há anos pelos trabalhadores.