Foragido da justiça mineira por um crime de homicídio é preso pela PRF, em Mossoró

Renato de Lima Santos, de 41 anos, foi preso durante uma abordagem a um ônibus interestadual, no dia 16 de junho, por volta das 16h40. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, datado do ano de 2019, emitido pela justiça de Minas Gerais, pelo cometimento de um crime de homicídio naquele estado. Após a prisão o homem foi entregue à polícia judiciária e deverá ser recambiado para o estado de origem do mandado. A fiscalização aconteceu no âmbito da Operação “Mossoró Cidade Junina”, desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal, durante os festejos juninos do município.