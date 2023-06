APAE Mossoró festeja o São João e lança campanha APAE ENERGIA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Mossoró) celebra os festejos juninos com os assistidos, seus familiares, amigos, colaboradores e parceiros nesta quinta-feira, 22 de junho, às 15h, na sede da instituição e toda a sociedade está convidada para participar, conhecer o trabalho da APAE e se divertir junto.



O São João da APAE Mossoró terá sorteio de dois balaios juninos além de vários brindes, coroação do Rei e da Rainha do Milho, apresentação da Banda Nosso Jeito, danças, quadrilhas e muito mais!



Na ocasião também haverá o lançamento da campanha APAE ENERGIA – ‘Economize e, energia, não em solidariedade’. Este ano, a campanha volta a ser realizada com o objetivo de sensibilizar a sociedade para que possa se cadastrar para doar um valor para a instituição, através do seu papel de luz.



A partir de julho os colaboradores cadastrados pela APAE Mossoró estarão realizando visitas às residências pelos bairros de Mossoró, explicando sobre a importância da campanha APAE ENERGIA e realizando novos cadastros.



Com toda a alegria do São João a APAE Mossoró quer alcançar toda a sociedade de Mossoró e Região com informações sobre o trabalho que já é realizado há cinquenta anos na cidade e também obter adesões à campanha para continuar transformando vidas com seus projetos socioeducativos e atendimentos de saúde na instituição.