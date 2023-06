Ozaniel cobra que se cumpra em Mossoró prazo para início de tratamento de câncer previsto em lei.

Segundo o vereador, apesar de a Lei Federal 12.732/2012 determinar que o paciente com câncer, quando diagnosticado com a doença, inicie o tratamento em até 60 dias, em Mossoró, há 264 pacientes na Central de Regulação em Mossoró para começar o tratamento, dos quais 162 pessoas na Liga Mossoroense e 102 no Hospital Wilson Rosado. "Temos a obrigação, enquanto Câmara Municipal, de pedir o cumprimento da lei e de pedir às outras autoridades públicas apoio para que seja cumprida, de modo que os pacientes iniciem o tratamento no prazo legal", diz Ozaniel Mesquita.