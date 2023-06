Presidente da Caern confirma dois poços em Mossoró e conclusão da Adutora Santa Cruz em 2 anos

O presidente da CAERN, Roberto Sérgio Linhares, confirmou em entrevista exclusiva ao jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, a perfuração de dois novos poços em Mossoró, um na saída para Baraúna e outro na comunidade do Rincão.

De acordo com o diretor, os poços já estão em processo de licitação e servirão para abastecer os condomínios e residências nas duas regiões. “Já temos reserva orçamentária para a conclusão dessa obra, vamos sim finalizar esses dois poços para melhorar a vazão de água para Mossoró”, afirma Roberto Linhares.

Ele explicou ainda que a abertura desses poços ajuda na distribuição de água para a cidade e citou o exemplo do bairro Nova Mossoró, onde existia um poço que estava com contaminação e não conseguia abastecer os moradores daquela região. Após a conclusão dos trabalhos da Caern, o problema de água no bairro foi resolvido.

Sobre a conclusão do sistema adutor Santa Cruz/Mossoró, o diretor explicou que o projeto inicial é de 2010 e previa bombear água da Barragem de Santa Cruz para Mossoró.



Com a modificação do projeto, a CAERN anunciou investimento de 80 milhões e agora vai bombear água para Mossoró captando em poços perfurados na região do Carrasco, entre as cidades de Apodi e Felipe Guerra. Segundo Roberto Linhares a previsão de conclusão é de 2 anos.



“A adutora Santa Cruz/Mossoró, com o bombeamento da Armando Ribeiro Gonçalves, com os poços que serão perfurados vai ajudar para que não se tenha problemas de intermitência no abastecimento. A previsão de conclusão dessa obra é de dois anos, em meados de 2025 nós já estaremos com a adutora funcionando”, disse o diretor.

A exemplo dos novos poços, o serviço de finalização da adutora também já conta com previsão orçamentária oriundas do Orçamento Geral da União e do Governo do estado.