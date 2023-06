Edição extra do Chuva de Bala é apresentada para estudantes da zona rural de Mossoró

Uma plateia muito especial acompanhou na noite desta terça-feira (20), com atenção e brilho nos olhos, uma exibição extra do espetáculo "Chuva de Bala no País de Mossoró", apresentado para cerca de 2,5 mil pessoas, entre alunos, pais de alunos e profissionais da educação de unidades de ensino da Rede Municipal de Mossoró instaladas na zona rural.

A partir de um trabalho integrado entre a Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), estudantes de 19 escolas que atendem 65 localidades rurais puderam prestigiar a encenação do musical que retrata a resistência do povo de Mossoró à invasão do bando de Lampião.

Antes do espetáculo começar, a pequena Maria Ágatha, de nove anos, estava ansiosa. Aluna da Escola Municipal Cornélio Barbalho de Carvalho, da comunidade Riacho Grande, ela nunca havia assistido ao “Chuva de Bala”. “Estou muito ansiosa para ver, porque é a minha primeira vez aqui. Estou muito feliz. Gosto muito de teatro e de cultura”, disse.

O estudante Paulo de Sousa, 10 anos, da Escola Cornélio Barbalho, aprovou a iniciativa da Prefeitura em trazer os alunos da zona rural para a programação do “Mossoró Cidade Junina”, destacando também as melhorias implantadas pela gestão na unidade em que está matriculado.

A Escola Cornélio Carvalho passou por um amplo processo de revitalização e foi entregue à população, em condições adequadas de funcionamento, recentemente. “É muito legal essa oportunidade que a Prefeitura está dando pra gente assistir. Eu nunca tinha visto, minha primeira vez e estou muito feliz. Minha escola está muito bonita”, pontuou Paulo de Sousa.

Marcos Silva é pai da estudante Jenefer Lohana e também acompanhou o espetáculo, ao lado da filha, pela primeira vez. “É a primeira vez que estou vindo e me sinto muito gratificado. Agradeço não só por mim, mas por todos os pais, mães que estão aqui”, afirmou.

Aluno da Escola Municipal São Romão, Caio Erick avaliou positivamente o espetáculo, que também assistiu pela primeira vez. “Achei muito interessante a história de Mossoró. Nunca tinha vindo. Foi legal a Prefeitura trazer a gente. Aprovei a iniciativa”, comentou.

Tabita Rayanny, estudante da Escola Municipal Dr. José Gonçalves (São João da Várzea) e a mãe, Adriana Silva, ficaram encantadas com o “Chuva de Bala no País de Mossoró”. “Eu gostei da parte que Mossoró venceu, foi bom. Não tinha assistido. Eu gostei de ter vindo”, relatou Tabita. “Estava tudo maravilhoso. A Prefeitura está de parabéns. Foi um bom exemplo essa iniciativa de trazer os alunos da zona rural, gostei muito”, acrescentou Adriana.

Supervisora da Escola Dr. José Gonçalves, Fátima Filgueira enalteceu a ação executada pela Prefeitura na noite desta terça-feira. “Fiquei muito feliz com essa oportunidade, principalmente por serem alunos da zona rural. Foi uma oportunidade ímpar. Esperamos que mais alunos sejam contemplados em uma próxima oportunidade. Todo ano eu assisto. Está perfeita essa edição”, contou.

Diretora do Núcleo Municipal de Educação Rural (NMER) Francisco Bezerra de Maria, que atende comunidades como Chafariz, Lorena e Camurupim, Valdenice Bezerra também destacou a importância desse momento para as crianças. “Trouxemos cerca de 60 crianças, acompanhados de seus responsáveis, e pra gente foi um presente, porque duas escolas estão desenvolvendo projetos sobre a história de Mossoró, e aí participar do espetáculo, ter essa oportunidade, crianças de zona rural, foi uma excelente ideia”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, lembrou que esta não foi a única ação a contemplar crianças da zona rural nesta edição do “Mossoró Cidade Junina”, citando o projeto “Brinquedos e Brincadeiras Populares”, realizado no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Ela reforçou a relevância das iniciativas.

“É histórico. São crianças, pais e mães que nunca assistiram a esse espetáculo, a grande maioria tendo acesso ao ‘Chuva de Bala’ pela primeira vez. É uma ação importantíssima da Prefeitura de Mossoró, envolvendo as secretarias de Cultura, Agricultura e Educação. É um momento surpreendente, emocionante, que a Prefeitura está garantindo a essas crianças”, frisou.

O prefeito Allyson Bezerra também acompanhou a exibição extra do “Chuva de Bala” voltada especialmente para as crianças da zona rural. “É um momento que enche os nossos olhos de felicidade, de alegria, de muita emoção. Pela primeira vez a Prefeitura de Mossoró fazendo uma ação desse porte, trazendo as crianças da zona rural, que estudam em escolas do Município, para o espetáculo ‘Chuva de Bala’”, falou, acrescentando:

“Nós já tínhamos feito uma ação como essa para o Natal, e foi muito lindo, e agora repetimos com o ‘Chuva de Bala’. São diversas comunidades tendo essa grande oportunidade. As crianças vão aprender desde cedo a história do povo de Mossoró, do povo aguerrido. É uma aula de história de forma viva, prática, itinerante, com cultura, arte, e essas crianças estão tendo aqui uma imagem que não vão esquecer. Vai ficar marcado no coração dessas crianças”, concluiu o gestor.