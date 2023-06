Governo do RN convoca 141 aprovados no concurso público da Fundase. A lista de nomes da primeira chamada pode ser conferida na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. Até o próximo dia 30, será feita uma segunda convocação. Os convocados são técnicos de nível médio, técnicos de nível superior, analistas socioeducativos (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) e analistas administrativos (contador e analista de sistemas). Os candidatos convocados têm 30 dias para assinar a posse, prorrogável por igual período a pedido.

Após 25 anos sem concurso público, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte (Fundase/RN) convoca nesta quarta-feira (21) 141 aprovados no pelo edital Nº 001/2022. A lista de nomes da primeira chamada pode ser conferida no Diário Oficial do Estado. Até o próximo dia 30, será feita uma segunda convocação.

São técnicos de nível médio, técnicos de nível superior, analistas socioeducativos (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) e analistas administrativos (contador e analista de sistemas).

O presidente da Fundase/RN, Herculano Campos, ressalta que a Fundação tem trabalhado em parceria com a Comissão do Concurso Público, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a empresa responsável pelo certame, Instituto AOCP, para concluir a seleção dos servidores efetivos.

“A Fundase tem recebido um apoio fundamental da governadora Fátima Bezerra e tem muito a agradecer a diferentes órgãos do governo que têm se empenhado para que o concurso chegue a bom termo. Os cargos que hoje são ocupados em caráter temporário, fruto de processo judicial, serão substituídos pelos efetivos para administrar tanto as demandas burocráticas quanto aquelas relativas aos adolescentes. É fundamental esse incremento de pessoal que estamos recebendo.”, explicou Herculano, ao detalhar que as convocações serão feitas em etapas para garantir a continuidade das atividades desenvolvidas, com a passagem do serviço para os novos servidores.

O concurso terá validade de dois anos (que começam a ser contados a partir da homologação), podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da administração pública.

Das 577 vagas, 61 serão para o cargo de analista socioeducativo, com exigência de nível superior em Serviço Social (23); Pedagogia (15); e Psicologia (23).

Também com exigência de nível superior, em qualquer curso, estão sendo ofertadas 420 vagas para o cargo de agente socioeducativo, sendo 250 oportunidades para Natal/Parnamirim, 115 para Mossoró e 55, Caicó.

Para o cargo de analista socioeducativo administrativo, são 2 vagas, sendo uma para contador e uma para analista de sistemas. Ainda há oportunidades para técnico de nível superior (39) e técnico de nível médio (55).

Todos os candidatos aprovados nas provas objetivas e subjetivas já passaram por investigação social e exame toxicológico. Os candidatos ao cargo de agente socioeducativo também são submetidos a curso de formação, seguido de avaliação.

Como proceder após convocação:

Os candidatos convocados têm 30 dias para assinar a posse, prorrogável por igual período a pedido. É preciso realizar cadastramento no site http://www.centraldocidadao.rn.gov.br/ e agendar a data da avaliação pela junta médica do Estado. Para obter mais informações, o convocado pode ligar para o número (84) 3232-1022 ou enviar mensagem e-mail: juntamedica.seadrn@gmail.com.

O Setor Pessoal abrirá processo com a documentação enviada pelo convocado e encaminhará para Comissão Permanente de Inspeção Médica Oficial para que seja incluído o Atestado de Saúde Ocupacional do candidato para possibilitar a posse do nomeado.

Veja a lista dos convocados AQUI, a partir da página 4.