Corpo é encontrado com sinais de violência em matagal da zona rural de Baraúna. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por volta das 15h desta quarta-feira (21), na Comunidade Poço, na zona rural do município. As informações iniciais dão conta que a vítima estava com o rosto bastante machucado, com características de golpe por objeto contundente. A PM isolou o local e aguarda a chegada do Itep de Mossoró e da Polícia Civil para iniciar as investigações.

FOTO: CEDIDA