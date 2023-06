Seis PMs envolvidos com tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção e extorsão são preso em Natal. As prisões aconteceram nesta quarta-feira (21), no âmbito de uma operação deflagrada pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR). Foram cumpridos nove mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Três dos policiais investigados ainda foram presos em flagrante delito, pois estavam com ilícitos em seus armários, dentro do batalhão (drogas e uma arma de fogo). Dos 12 policiais militares investigados, nove são da ativa e três inativos.

FOTO: REPRODUÇÃO