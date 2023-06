MP combate organização criminosa que age dentro e fora de unidades prisionais do RN. A operação “Ceifador” foi deflagrada nesta quinta-feira (22). Há provas que, entre outros crimes, o grupo alvo da ação seja responsável por comandar o tráfico de drogas na região Seridó do Estado. Pelo que já foi apurado pelo MPRN, os investigados fazem uso das redes sociais para planejarem e executarem crimes. Participaram da ação promotores de Justiça, servidores do MPRN e ainda cerca de 200 policiais.

FOTO: DIVULGAÇÃO