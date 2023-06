O MOSSORÓ HOJE conversou, nesta sexta-feira (23), com Robson Amorim, diretor Administrativo e Financeiro da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), sobre a fila de pacientes a espera para início do tratamento oncológico, em Mossoró. Segundo ele, “infelizmente essa fila existe e a gente entende que não é um problema exclusivamente de Mossoró. A gente sabe que a secretaria de saúde de Mossoró não tem o recurso para tratar todos esses pacientes. A pactuação (com outros municípios) é feita de forma inferior a essa demanda, o câncer vem tendo número crescente ano após ano e isso vem gerando uma demanda muito maior do que o recurso existente”.