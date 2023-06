No Rio Grande do Norte, mais de 65 mil doações de sangue foram realizadas em 2022. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância da doação de sangue. A pasta também alerta que, nesta época do ano, costuma ocorrer uma baixa nos estoques, devido à proximidade das férias escolares, além da mudança de estação, com a chegada do inverno. A nível nacional, aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes e um total de 3.159.774 milhões de doações de sangue por ano no SUS, segundo dados de 2022. No Rio Grande do Norte, ano passado, 65.518 doações de sangue foram realizadas.

FOTO: REPRODUÇÃO