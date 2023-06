Bandidos atacam inimigos e matam menino de 4 anos em Upanema-RN

O ataque aconteceu no final da tarde deste sábado, dia 24, na área de lazer do Assentamento Esperança, zona rural de Upanema-RN. O alvo dos atiradores supostamente eram dois homens que bebiam no local. Um foi morto no local e o outro saiu correndo. Passou perto do menino Mayron Guilherme de Oliveira Melo, de 4 anos, que terminou alvejado por uma bala perdida e morreu no hospital local. As polícias Militar e Civil, assim como o ITEP, já iniciaram os trabalhos de investigação para esclarecer o caso, que chocou a região de Upanema, distante 40 km de Mossoró-RN.