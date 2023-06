Polícia segue pegadas e prende suspeitos de matar menino e agricultor em Upanema

O duplo assassinato aconteceu no final da tarde deste sábado, 24, no assentamento Esperança, zona rural de Upanema-RN, quando quatro homens armados, encapuzados, saíram do mato e começaram a atirar, matando o agricultor Francimar de Melo, de 31 anos, e o menino Mayron de Melo, de 4 anos. Chamados ao local, policiais militares de Upanema seguiram os rastros dos suspeitos e prenderam 2 dos 4 atiradores em Campo Grande. O delegado Luiz Antônio assinou o flagrante contra Douglas Oliveira, de 25 anos, e Maciel Almeida, de 37 anos. A Polícia Civil trabalha agora para localizar os outros dois suspeitos.

À moda antiga. Foi assim que os policiais prenderam dois suspeitos de matarem um menino e um agricultor na zona rural do município de Upanema-RN, no início da noite deste sábado, 24.

As vítimas são:

Mayron Guilherme de Oliveira Melo, de 4 anos;

Franscimar de Melo Matoso, de 31 anos.





No momento do ataque, acontecida um torneio de futebol no Assentamento Esperança, que fica na zona rural de Upanema. Perto, nas casas, haviam várias pessoas bebendo.

Os relatos das testemunhas apontam que surgiram quatro homens armados vindo do mato, encapuzados, e já chegaram atirando em dois homens que estavam nas mesas conversando.

Franscimar de Melo, conhecido por Cimar, foi alvejado várias vezes e morreu ao lado da casa. A outra pessoa que estava à mesa, saiu do correndo, tentando se desviar dos tiros.

Ao passar perto da criança Mayron Gulherme, de 4 anos, este terminou sendo alvejado e morreu pouco tempo depois no Hospital de Upanema, para onde foi socorrido.

Este homem que escapou dos tiros correndo, não apareceu nas unidades de saúde de Upanema e Mossoró e nem na polícia. Não se tem informações sobre seu paradeiro.

A Polícia Militar foi acionada ao local e logo iniciou as buscas, diligenciando na região que os suspeitos fugiram à pé. Localizaram o local que teriam buscado duas motos e fugido.

Os policiais identificaram os rastos (sandálias, botas e tênis) e, com as testemunhas, identificaram as roupas, e saíram em buscas dos suspeitos com apoio da Polícia Civil.

O suspeito Douglas Oliveira Gabriel, de 25 anos, foi preso no Sítio Jatobá. Ele negou o crime, mas estava com a roupa e com calçavam compatível com os rastros.

O depoimento, segundo o delegado Luiz Antônio, do Plantão da Polícia Civil, estava cheio de contradições. “Não tenho dúvidas do envolvimento do suspeito”, diz o delegado.

O outro suspeito, Maciel Almeida, de 37 anos, também foi preso em Campo Grande. Ele negou autoria do crime, porém foi identificado pelas roupas e os rastros no local da fuga.

Os dois terminaram sendo autuados em flagrante pelo delegado Luiz Antônio, na Delegacia de Plantão, em Mossoró, sendo conduzidos, em seguida, para passar por exames de corpo delito.

Em seguida, foram entregues ao Sistema Prisional, para posterior decisão judicial.

O delegado Luiz Antônio disse que solicitou mais exames e mais perícias no caso e que vai enviar tudo ao delegado de Upanema, que vai conduzir as investigações.