Homem morre afogado enquanto pescava em barragem da cidade de Mossoró

O caso aconteceu na tarde deste domingo (25). A vítima foi identificada como Aldo Artur Fernandes, de 48 anos. De acordo com o delegado Luís Antônio, o homem chegou à barragem por volta das 14h e foi jogar sua rede no rio. No início da noite, outros pescadores que estavam no local perceberam que ele não retornou à margem e foram procurá-lo. Ao puxarem a rede, o encontraram já sem vida. Ainda segundo o delegado, Aldo teria se afogado após se enganchar na rede de pesca.