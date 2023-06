Polícia registra homicídio de empresário em chácara da zona rural de Apodi

O crime aconteceu na noite deste domingo (25). De acordo com informações do Delegado Paulo Nilo, a vítima, o empresário Alcigere Izaque Targino da Costa, de 41 anos, foi alvejado com disparos de, pelo menos, dois calibres diferentes. Ainda segundo o delegado, a vítima havia saído de Apodi há um tempo e aparecia esporadicamente na cidade. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela polícia civil.